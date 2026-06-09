Protest radnika GSP "Beograd" i sindikata u četvrtak ispred Vlade Srbije

(Foto: I.S./eKapija) U četvrtak, 11. juna 2026. godine, sa početkom u 11.30 časova, biće održan protest zaposlenih u Gradskom saobraćajnom preduzeću (GSP) Beograd, zajedno sa sindikatima i strukovnim udruženjima građana.

Nakon što, kako navode organizatori, Sekretarijat za javni prevoz Grada Beograda i gradonačelnik Aleksandar Šapić nisu odgovorili na ranije dostavljene zahteve radnika, sindikata i udruženja građana, odlučeno je da se zahtevi upute najvišim državnim organima, odnosno Vladi Republike Srbije. Okupljanje učesnika planirano je na Trgu Nikole Pašića (kod fontane), odakle će u 11.30 časova krenuti protestna šetnja trasom: Trg Nikole Pašića – Ulica kneza Miloša –