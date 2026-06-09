Broj poginulih u zemljotresu na Filipinima porastao na 37

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Tanjug
Broj poginulih u zemljotresu na Filipinima porastao na 37

Broj žrtava zemljotresa jačine 7,8 stepeni Rihterove skale, koji je u ponedeljak pogodio oblast Sarangani na filipinskom ostrvu Mindanao, porastao je na 37, saopštila je Kancelarija za civilnu zaštitu (OCD).

Prema najnovijim podacima, 33 osobe su poginule u regionu Sosksargen, uključujući 18 u Saranganiju, 12 u gradu General Santos i tri u Južnom Kotabatu, dok su još četiri smrtna slučaja prijavljena u regionu Davao, preneo je GMA njuz. U zemljotresu je povređeno 456 osoba, dok se četiri osobe vode kao nestale. Katastrofa je pogodila 17.689 porodica, odnosno više od 77.000 stanovnika pogođenih područja. Spasilačke ekipe i dalje tragaju za nestalima. Grad General Santos
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