Evropska komisija pozvala Albaniju da hitno uskladi zakone o životnoj sredini sa EU

Euronews pre 2 sata  |  Autor: Tanjug
Evropska komisija pozvala Albaniju da hitno uskladi zakone o životnoj sredini sa EU

Evropska komisija je pozvala Albaniju da bez odlaganja osigura usklađenost sa zakonima EU o zaštiti životne sredine ako želi da se pridruži Uniji, izjavio je danas portparol EK, komentarišući planiranu izgradnju luksuznog hotela koju finansira investiciona firma Džareda Kušnera, zeta predsednika SAD Donalda Trampa.

U intervjuu za Rojters albanski premijer Edi Rama rekao je da će njegova zemlja nastaviti sa izgradnjom luksuznog hotela na udaljenom delu albanske obale koji su planirali Kušner i Trampova ćerka Ivanka Tramp uprkos protestima zbog negativnog uticaja tog projekta na životnu sredinu. Protesti su u Albaniji nazvani "Revolucija flaminga" jer je deo obale na kojam se planira izgradnja migratorno utočište za tu vrstu ptica. EU je saopštila da bi mogla da primi nove
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