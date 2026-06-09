I ove godine besplatni bazeni u Beogradu - kako do kartice?

Podela kartica za besplatan ulazak na sve otvorene gradske bazene tokom cele letnje sezone počinje u sredu, 10. juna.

Ovo je četvrta godina zaredom kako Grad Beograd sprovodi ovu meru, a ona ima za cilj, kao i sve ostale socijalne mere Grada, rasterećenje kućnog budžeta Beograđana i njihovih porodica, rekao je gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić. Procenjena vrednost jedne kartice je 50.000 dinara, a gradonačelnik je naglasio da procedura dobijanja kartice nije promenjena. "Procedura je ista kao i prethodnih godina. Građani sa prebivalištem na teritoriji Beograda mogu da