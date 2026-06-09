Stanje na granicama: Teretnjaci čekaju satima, za putnička vozila nema zadržavanja

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Tanjug
Stanje na granicama: Teretnjaci čekaju satima, za putnička vozila nema zadržavanja

Teretna vozila na izlazu iz Srbije na graničnim prelazima Šid i Kelebija čekaju po četiri sata, dok je na Batrovcima zadržavanje tri sata, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Na graničnom prelazu zadržavanje za teretnjake je 90 minuta, navodi se u saopštenju AMSS. Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila. Prema podacima JP "Putevi Srbije", na naplatnim stanicama na autoputevima u Srbiji nema zadržavanja vozila. AMSS navodi da su uslovi za vožnju povoljni zahvaljujući toplom i suvom vremenu, uz pojačan saobraćaj na pravcima ka
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