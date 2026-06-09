Sutra počinje suđenje bivšoj gradonačelnici Niša, optuženoj za zloupotrebu položaja

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Tanjug
Sutra počinje suđenje bivšoj gradonačelnici Niša, optuženoj za zloupotrebu položaja

U Višem sudu u Nišu sutra bi trebalo da bude održano pripremno ročište pred početak suđenja bivšoj gradonačelnici Niša Dragani Sotirovski optuženoj za zloupotrebu službenog položaja.

Na pripremnom ročištu, koje je zatvoreno za javnost, odbrana i tužilaštvo će izneti uvodna izlaganja, nakon čega će biti zakazan glavni pretres, odnosno suđenje. Bivšoj gradonačelnici je krajem decembra prošle godine ukinut pritvor. Istovremeno, sud joj je odredio meru zabrane napuštanja stana. Optužnicom joj se na teret stavljaju dva krivična dela zloupotreba službenog položaja. Bivša gradonačelnica Grada Niša, koja je i bivši komandant Štaba za vanredne situacije
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