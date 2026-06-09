Uživo: Rat u Ukrajini Zelenski: Pozicija Ukrajine na bojnom polju se poboljšala, ali ostaje teška

Rat u Ukrajini traje 1.566 dana. Evropski lideri su spremni da preuzmu vodeću ulogu u pregovorima o okončanju ruske invazije na Ukrajinu, kaže portparol nemačkog kancelara. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da je teško komentarisati izglede za pregovore o mirovnom rešenju u Ukrajini u ovom trenutku, a portparol Kremlja Dmitrij Peskov da je teško zamisliti pregovore danas, s obzirom na "terorističke akcije" Ukrajine. Rezultati studije