Zašto su se dogodile tragedije? Stručnjaci upozoravaju: Plivanje samo na uređenim kupalištima

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Tanjug
Zašto su se dogodile tragedije? Stručnjaci upozoravaju: Plivanje samo na uređenim kupalištima

Predsednik Udruženja spasilaca na vodi Srbije Dragan Kerkez izjavio je danas da dve tragedije, u kojima se utopilo troje dece, nisu smele da se dese, jer su plaže na kojima su se tragedije dogodile bile neobezbeđene, da sezona kupanja na njima nije otvorena i da na njima niko nije trebalo da se kupa.

Komentarišući smrti utapanjem dvojice dečaka, starosti 11 i 12 godina, u Južnoj Moravi 7. juna, kao i utapanje devojčice stare 14 godina u Velikoj Plani dan kasnije, Kerkez je rekao da ga to podseća na jun 2021. godine, kada je u jednoj nedelji izgubljeno šest mladih života. "Dolazimo do toga da u oba slučaja imamo jednu istu karakteristiku, a to je da su se utapanja desila na mestima na kojima nije trebalo to da se desi. Tačnije, kupanja nije trebalo da bude tu",
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