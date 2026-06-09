SRCE: Odluka VJT da odbaci deo krivične prijave protiv Milića predstavlja kapitulaciju pravosuđa

Glas Šumadije pre 42 minuta  |  Jovanka Nikolić
SRCE: Odluka VJT da odbaci deo krivične prijave protiv Milića predstavlja kapitulaciju pravosuđa

tranka Srbija centar (SRCE) ocenila je danas da odluka Višeg javnog tužilaštva (VJT) da odbaci deo krivične prijave protiv bivšeg načelnika beogradske policije Veselina Milića predstavlja „još jedan u nizu sramnih činova kapitulacije pravosuđa pred političkom moći“.

Kako je navedeno u saopštenju, dok se javnosti serviraju „štura obrazloženja o nedostatku osnova sumnje“, jasno je da je reč o, kako su ocenili, „oprobanom receptu vlasti predsednika Srbije Aleksandra Vučića – uhapsi da bi smirio bes naroda, a oslobodi kada se prašina slegne“. Ovakav ishod da će Vučićev omiljeni sanitarni inspektor Stefanović, na funkciji šefa VJT, odbaciti optužbu kad je i Vučić rekao da je Milić samo pio kafu, mogao se i očekivati. Javnost Srbije
Otvori na glassumadije.rs

Povezane vesti »

Slučaj maltretiranja studentkinje FDU, mogao bi da se okonča bez utvrđivanja krivične odgovornosti policije (VIDEO)

Slučaj maltretiranja studentkinje FDU, mogao bi da se okonča bez utvrđivanja krivične odgovornosti policije (VIDEO)

Insajder pre 42 minuta
"Nova" piše: Kako je Veselin Milić za mesec dana prešao put od saučesnika u ubistvu do nesavesnog policajca

"Nova" piše: Kako je Veselin Milić za mesec dana prešao put od saučesnika u ubistvu do nesavesnog policajca

Nova pre 1 sat
Studenti u blokadi: VJT saučesnik u prikrivanju ubistva na Senjaku

Studenti u blokadi: VJT saučesnik u prikrivanju ubistva na Senjaku

Serbian News Media pre 1 sat
OTKRIVAMO Novi detalji o slučaju policajke koja je čupala studentkinju: Pokušala da izuzme nepodobnu tužiteljku, do danas…

OTKRIVAMO Novi detalji o slučaju policajke koja je čupala studentkinju: Pokušala da izuzme nepodobnu tužiteljku, do danas ostao skriven identitet drugog nasilnog policajca sa snimka

Nova pre 1 sat
Advokat Žurić o slučaju Milić: Odluka tužilaštva očekivana, dokazi pokazuju da nije bio u restoranu prilikom ubistva

Advokat Žurić o slučaju Milić: Odluka tužilaštva očekivana, dokazi pokazuju da nije bio u restoranu prilikom ubistva

Euronews pre 2 sata
TUŽILAŠTVO OTKRILO NOVE DETALJE: Odbačena prijava protiv policajaca iz Milićevog obezbeđenja Odbačena prijava protiv policajaca…

TUŽILAŠTVO OTKRILO NOVE DETALJE: Odbačena prijava protiv policajaca iz Milićevog obezbeđenja Odbačena prijava protiv policajaca

Volim Zrenjanin pre 2 sata
"Odluka tužilaštva je logična, ali ostaju otvorena pitanja": Advokat o slučaju Veselina Milića

"Odluka tužilaštva je logična, ali ostaju otvorena pitanja": Advokat o slučaju Veselina Milića

Mondo pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićTužilaštvoKragujevac

Društvo, najnovije vesti »

Nebojša Milenković podneo primedbe za izgradnju Novog Sada na vodi: „Grad za ljude, a ne tajkunski profit“

Nebojša Milenković podneo primedbe za izgradnju Novog Sada na vodi: „Grad za ljude, a ne tajkunski profit“

Danas pre 3 minuta
Borović o slučaju Milić: Očigledno je mnogo ljudi učestvovalo u zataškavanju ovog krivičnog postupka

Borović o slučaju Milić: Očigledno je mnogo ljudi učestvovalo u zataškavanju ovog krivičnog postupka

Danas pre 38 minuta
Za vrtiće u Beogradu prijavljeno oko 14.200 dece, najviše žalbi na Čukarici i u Zemunu

Za vrtiće u Beogradu prijavljeno oko 14.200 dece, najviše žalbi na Čukarici i u Zemunu

Danas pre 8 minuta
Oportunitet za policajku osumnjičenu za zlostavljanje studentkinje zatražila odbrana, glavni tužilac prihvatio

Oportunitet za policajku osumnjičenu za zlostavljanje studentkinje zatražila odbrana, glavni tužilac prihvatio

Danas pre 1 sat
Studenti Pravnog fakulteta u Nišu: Skandalozna odluka VJT Beograd o Veselinu Miliću

Studenti Pravnog fakulteta u Nišu: Skandalozna odluka VJT Beograd o Veselinu Miliću

Danas pre 2 sata