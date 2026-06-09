SRCE: Odluka VJT da odbaci deo krivične prijave protiv Milića predstavlja kapitulaciju pravosuđa

tranka Srbija centar (SRCE) ocenila je danas da odluka Višeg javnog tužilaštva (VJT) da odbaci deo krivične prijave protiv bivšeg načelnika beogradske policije Veselina Milića predstavlja „još jedan u nizu sramnih činova kapitulacije pravosuđa pred političkom moći“.

Kako je navedeno u saopštenju, dok se javnosti serviraju „štura obrazloženja o nedostatku osnova sumnje“, jasno je da je reč o, kako su ocenili, „oprobanom receptu vlasti predsednika Srbije Aleksandra Vučića – uhapsi da bi smirio bes naroda, a oslobodi kada se prašina slegne“. Ovakav ishod da će Vučićev omiljeni sanitarni inspektor Stefanović, na funkciji šefa VJT, odbaciti optužbu kad je i Vučić rekao da je Milić samo pio kafu, mogao se i očekivati. Javnost Srbije