„Ali 24 slobodna bacanja u jednom poluvremenu“? Trener Nikša opleo po suđenju, zvezde tima nisu saglasne s njim!

Za razliku od njega, smatraju da je do njihove partije sinoć! Njujork Niksi poraženi su od San Antonio Sparsa rezultatom 115:111 u trećoj utakmici NBA finala, a nakon meča trener domaćeg tima Majk Braun nije krio nezadovoljstvo suđenjem.

Posebno mu je zasmetala velika razlika u broju slobodnih bacanja tokom drugog poluvremena, zbog čega je otvoreno govorio o kriterijumu arbitara. „Pre svega, želim da razjasnim jednu stvar – trener Mič Džonson i Sparsi su večeras zasluženo pobedili. Došli su i uzeli utakmicu. Ali moram da kažem da nikada nisam mislio da ću u NBA finalu videti da jedan tim izvede 24 slobodna bacanja u drugom poluvremenu, a drugi samo osam“, rekao je Braun. Strateg Niksa naglasio je