Đedović Handanović: Razgovori o prodaji NIS-a dobro napreduju

Ministarka rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović Handanović izjavila je danas da razgovori u vezi sa prodajom većinskog ruskog udela u Naftnoj industriji Srbije (NIS) dobro napreduju i da "Srbija nije, niti će biti, kamen spoticanja u transakciji".

Dubravka Đedović Handanović. Foto: Srđan Ilić "Razgovori u vezi sa NIS-om dobro napreduju. Zatvorili smo veliki deo pitanja, ali je u ovom trenutku najvažnije da se završe pregovori između prodavca i kupca. Srbija nije, niti će biti, kamen spoticanja u transakciji. Kompanije Gaspromnjeft i MOL dobile su kratak rok od 10 dana da završe pregovore o kupoprodaji NIS-a, što će na kraju morati da odobri američka administracija", rekla je Đedović Handanović, saopštilo je