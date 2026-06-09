Đedović Handanović: Razgovori o prodaji NIS-a dobro napreduju

Insajder pre 1 sat  |  Beta
Đedović Handanović: Razgovori o prodaji NIS-a dobro napreduju

Ministarka rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović Handanović izjavila je danas da razgovori u vezi sa prodajom većinskog ruskog udela u Naftnoj industriji Srbije (NIS) dobro napreduju i da "Srbija nije, niti će biti, kamen spoticanja u transakciji".

Dubravka Đedović Handanović. Foto: Srđan Ilić "Razgovori u vezi sa NIS-om dobro napreduju. Zatvorili smo veliki deo pitanja, ali je u ovom trenutku najvažnije da se završe pregovori između prodavca i kupca. Srbija nije, niti će biti, kamen spoticanja u transakciji. Kompanije Gaspromnjeft i MOL dobile su kratak rok od 10 dana da završe pregovore o kupoprodaji NIS-a, što će na kraju morati da odobri američka administracija", rekla je Đedović Handanović, saopštilo je
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