Tramp: U toku završna faza za postizanje sporazuma sa Iranom

Insajder pre 25 minuta  |  Beta
Tramp: U toku završna faza za postizanje sporazuma sa Iranom

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da je njegova zemlja u "završnoj fazi" postizanja sporazuma sa Iranom o okončanju sukoba u Zalivu.

Foto: AP Photo/Mark Schiefelbein "U završnoj smo fazi onoga što će biti veoma, veoma dobar dogovor", napisao je rano jutros Tramp na društvenim mrežama i dodao da bi takav sporazum mogao da bude postignut u roku od dva do tri dana. Tramp je potvrdio pad američkog helikoptera u blizini Ormuskog moreuza, navodeći da su piloti dobro. List Njujork tajms preneo je kasno sinoć da se američki jurišni helikopter Apač srušio u blizini moreuza u nerazjašnjenim okolnostima.
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