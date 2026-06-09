Tramp: „U toku završna faza za postizanje sporazuma sa Iranom“

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da je njegova zemlja u "završnoj fazi" postizanja sporazuma sa Iranom o okončanju sukoba u Zalivu.

Foto: AP Photo/Mark Schiefelbein "U završnoj smo fazi onoga što će biti veoma, veoma dobar dogovor", napisao je rano jutros Tramp na društvenim mrežama i dodao da bi takav sporazum mogao da bude postignut u roku od dva do tri dana. Tramp je potvrdio pad američkog helikoptera u blizini Ormuskog moreuza, navodeći da su piloti dobro. List Njujork tajms preneo je kasno sinoć da se američki jurišni helikopter Apač srušio u blizini moreuza u nerazjašnjenim okolnostima.