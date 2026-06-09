Amerika napala Iran! Počela osveta za oboreni helikopter: "Pokrenuli smo samoodbrambene napade"

Amerika je lansirala napade na Iran, koje administracija predsednika Donalda Trampa opisuje kao "napade u samoodbrani", a nakon incidenta u kojem je oboren američki helikopter tipa AH-64 Apače iznad Ormuskog moreuza.

Istovremeno, Tramp navodi da su SAD i Iran blizu postizanja mirovnog sporazuma. Američka vojska saopštila je da je u poslednjih 20 minuta pokrenula "samoodbrambene udare" protiv Irana, preneo je Sky News. Počeli su u 17 časova po istočnom vremenu. U saopštenju Centralne komande SAD (CENTCOM) navodi se da su izvedeni po nalogu Donalda Trampa kao odgovor na obaranje američkog vojnog helikoptera Apač. "Misija je proporcionalan odgovor na neopravdanu iransku agresiju",