Drugari se oprostili od stradalih dečaka kod Stalaća, jedan od njih bio mlada nada fudbala: Bol zbog odlaska naše dece ne može se opisati...

Nakon nezapamćene tragedije koja je potresla celu Srbiju, kada su se u Velikoj Moravi kod Stalaća utopila dva dečaka uzrasta 11 i 15 godina, od njih su se potresnim rečima oprostili drugari i škola koju su pohađali.

Na zvaničnoj stranici škole objavljena je poruka puna tuge i bola zbog gubitka dvojice učenika. - Sa neizmernom tugom i bolom opraštamo se od naše dvojice učenika čiji su mladi životi tragično prekinuti. U ovim teškim danima želimo da uputimo iskrenu zahvalnost svima koji su bili uz nas, koji su podelili našu tugu, pružili reči utehe, podršku i saosećanje. Hvala porodicama, prijateljima, kolegama, učenicima, institucijama i svim ljudima dobrog srca koji su pokazali