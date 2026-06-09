Megaprojekat kakav nije viđen u srcu Beograda: Zatvara se Bulevar despota Stefana na dve godine

Uz ove saobraćajne izmene, tokom leta sledi i potpisivanje ključnog komercijalnog ugovora za izgradnju centralne fabrike za preradu otpadnih voda.

Panorama Beograda će pretrpeti ogromne izmene u narednim mesecima. Glavni grad Srbije ulazi u fazu intenzivnih infrastrukturnih radova koji će promeniti izgled ključnih saobraćajnica. Uskoro počinje uklanjanje velikog broja industrijskih objekata u okruženju Pančevačkog mosta. Upravo na toj lokaciji pod zemlju ulazi ogromna mašina za kopanje tunela. Specijalna mašina, poznata kao krtica, krenuće iz pravca Pančevačkog mosta ka Bajloniju. Njen krajnji cilj u ovoj