Sedeli pre ručka i naleteli na oglas da se prodaju emu pilići! Tako je sve počelo, sad Evetovići iz Subotice ima čitavu farmu emua i nojeva (video)

Kada kažemo kućni ljubimac, uglavnom mislimo na pse i mačke, ponekad na male glodare, ribice ili možda papagaje.

Ljubimci međutim, verovali ili ne, mogu da budu i emui i nojevi. To je dokazala porodica Evetović iz Subotice, čija je ljubav prema tim neobičnim pticama počela slučajno, a koja danas ima pravu malu farmu. Norbert Evetović, tako se zove čovek koji je sa svojom lepšom polovinom odlučio da emui i nojevi budu kućni ljubimci. - Pa, da kažem nismo planirali apsolutno... Znači, bila je to to je jedna nedelja, pre ručka, sedeli smo i slučajno naleteli na objavu da se