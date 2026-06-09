Snežana ima više od 200 saksija! I svi se dive, ko god čeka autobus kraj njenog dvorišta ne može da se nagleda lepote: Svega mogu da se odreknem, ali cveća ne!

Kurir pre 13 minuta  |  RTV Mag
Snežana ima više od 200 saksija! I svi se dive, ko god čeka autobus kraj njenog dvorišta ne može da se nagleda lepote: Svega…

Gajenjem cveća mogu se pohvaliti samo oni koji gaje ljubav.

To je slučaj i sa Obrenovčankom Snežanom Markulić, koja gotovo da nema dvorište, ali zato ima preko 200 saksija cveća. Nema čoveka kome pažnju, posebno onima koji prolaze Šabačkim putem, nisu privukli rascvetali pupoljci Snežaninog cveća. Sa mnogo ljubavi, volje, strpljenja i truda, Snežana Markulić izgradila je pravo malo cvetno carstvo. Iako nema veliki prostor, pronašla je mesto za veliki broj biljaka. - Preko 200 saksija ima, pa vidite, ima i guma, ima i kanti
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