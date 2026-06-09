Španija drhti zbog jamala pred Mundijal! Oglasio se sleketor "crvene furije" Luis de la Fuente!

Kurir pre 13 minuta
Španija drhti zbog jamala pred Mundijal! Oglasio se sleketor "crvene furije" Luis de la Fuente!

Selektor Španije Luis de la Fuente izjavio je da očekuje da Lamin Jamal, Niko Vilijams i Viktor Munjos budu spremni za predstojeći Mundijal.

Španci igrajuprotiv Zelenortskih Ostrva, a meč je zakazan za 15. juna u Atlanti. Pored Španije i Zelenortskih Ostrva u grupi H na SP se nalaze još Urugvaj i Saudijska Arabija. - Oporavak trojice igrača ide po planu. Oni prate specifičan plan treninga. Ako nastave ovako, očekujemo da sva trojica budu na raspolaganju za prvu utakmicu 15. juna - izjavio je De la Fuente na konferenciji za medije u Puebli, preneo je zvanični sajt Fudbalskog saveza Španije.
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