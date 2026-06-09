Dejan Davidovac ostaje u Crvenoj zvezdi: Otkriveni detalji novog ugovora

Mondo pre 38 minuta  |  Nikola Lalović
Dejan Davidovac ostaje u Crvenoj zvezdi: Otkriveni detalji novog ugovora
Dejan Davidovac ostaje u Crvenoj zvezdi. Iskusni reprezentativni krilni centar potpisao je ugovor sa crveno-belima na još dve sezone. U dresu Crvene zvezde osvojio je do sada pet titula šampiona Srbije, četiri titule u ABA ligi, četiri Kupa Radivoja Koraća i uzeo je jedan trofej Superkupa ABA lige. Prvi put je potpisao ugovor sa crveno-belima 2015. godine, a nakon pozajmice u FMP-u postao je standardan 2017. Osim jedne sezone u CSKA iz Moskve od tada je stalno bio
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