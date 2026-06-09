Dnevni horoskop za 9. jun 2026: Lav otklanja sve blokade u poslu, Škorpija privlači misterioznu osobu, a vi?

Mondo pre 43 minuta  |  Tamara Veličković
Dnevni horoskop za 9. jun 2026: Lav otklanja sve blokade u poslu, Škorpija privlači misterioznu osobu, a vi?
Dnevni horoskop za 9. jun 2026. godine, evo šta vam zvezde kažu kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje! Prelistajte naš zvezdani vodič! U galeriji ispod vas čekaju prognoze za sve znakove Zodijaka: Kako su vam zvezde danas naklonjene? Saveti naših astrologa za zdravlje, ljubav i posao vas čekaju svakog dana na Viberu. PRIJAVITE SE OVDE. BONUS VIDEO: (MONDO)
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