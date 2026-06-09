Dramatičan snimak požara na auto-putu kod Šimanovaca: Kamioni ugljenisani, a vozači jurili u kontrasmeru (video)

Vatrogasci-spasioci uspeli su ga ugase požar na auto-putu Novi Sad - Beograd na isključenju kod Šimanovaca nakon žestokog sudara dva kamiona.

Poznati novinar crne hronike Mladen Mijatović obišao je mesto požara i snimio je kako izgleda nakon požara zbog kog su pojedini vozači vozili u kontrasmeru. Kako se vidi na snimku, kamioni su u potpunosti izgoreli. Nije ostalo ništa od oba vozila, a oba vozača su srećom preživela i zadobili su "samo" lake telesne povrede. Nakon sudara, formirale su se velike kolone na auto-putu u smeru ka Beogradu. Zastoj i dalje traje, a najvažnije je da nema stradalih i teško