Novi detalji pada neobične letelice u Hrvatskoj: Srušila se na kamp kućice u blizini aerodroma

Manji avion koji se u utorak ujutru srušio u blizini aerodroma Vrsar bio je ultralaki avion tipa žirokopter, sa slovenačkim registarskim oznakama, saopštila je Agencija za istraživanje nesreća u vazdušnom, pomorskom i železničkom saobraćaju (AIN).

Nesreća se dogodila oko 8:35 časova tokom poletanja, a u letelici su se nalazile dve osobe, strani državljani, koje su lakše povređene. Žirokopter je pao na kamp kućice u blizini aerodroma, nakon čega su na mesto događaja upućene sve hitne službe. Iz AIN-a navode da su informaciju o nesreći dobili od Operativno-komunikacionog centra Ministarstva unutrašnjih poslova i Operativnog centra Civilne zaštite. "Dana 9. juna 2026. godine oko 8:35 časova po lokalnom vremenu