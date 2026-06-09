Novi detalji pada neobične letelice u Hrvatskoj: Srušila se na kamp kućice u blizini aerodroma

Mondo pre 56 minuta  |  Uroš Matejić
Novi detalji pada neobične letelice u Hrvatskoj: Srušila se na kamp kućice u blizini aerodroma

Manji avion koji se u utorak ujutru srušio u blizini aerodroma Vrsar bio je ultralaki avion tipa žirokopter, sa slovenačkim registarskim oznakama, saopštila je Agencija za istraživanje nesreća u vazdušnom, pomorskom i železničkom saobraćaju (AIN).

Nesreća se dogodila oko 8:35 časova tokom poletanja, a u letelici su se nalazile dve osobe, strani državljani, koje su lakše povređene. Žirokopter je pao na kamp kućice u blizini aerodroma, nakon čega su na mesto događaja upućene sve hitne službe. Iz AIN-a navode da su informaciju o nesreći dobili od Operativno-komunikacionog centra Ministarstva unutrašnjih poslova i Operativnog centra Civilne zaštite. "Dana 9. juna 2026. godine oko 8:35 časova po lokalnom vremenu
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