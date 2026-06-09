Puni 66, a doktori mu u 30. rekli da neće dočekati 40: Omiljeni glumac oboleo zbog snimanja na ovoj lokaciji?

Kanadsko-američki glumac Majkl Džej Foks stekao je ogromnu slavu filmovima "Povratak u budućnost", no, kada je bio na vrhuncu karijere, život se sa njim poigrao na stravičan način.

U tom trenutku je tek zagazio 30. godinu, a iza sebe je već imao tri Emija i dva Zlatna globusa. Vrata Holivuda širom su mu bila otvorena, a u tom momentu je uplovio i u brak sa lepom Trejsi Polan sa kojom se upoznao na snimanju serije "Porodične veze". Sa njom je dobio i sina, a onda se 1991. sve promenilo. Majklu je dijagnostikovana Parkinsonova bolest. To je delovalo neverovatno: samo jedan od sto ljudi starijih od pedeset godina oboli od ove bolesti. A u