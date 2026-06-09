Šta je Veselin Milić rekao vezano za ubistvo na Senjaku? VJT odbacilo krivičnu prijavu protiv njega

Mondo pre 8 minuta  |  Marina Letić
Šta je Veselin Milić rekao vezano za ubistvo na Senjaku? VJT odbacilo krivičnu prijavu protiv njega

Više javno tužilaštvo u Beogradu odbacilo je krivičnu prijavu protiv bivšeg načelnika Policijske uprave za grad Beograd Veselina Milić za pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela, dok se istraga zbog sumnje da nije prijavio teško ubistvo u restoranu "27" nastavlja.

Naime, kako se navodi u saopštenju, na osnovu snimaka sa nadzornih kamera sa adrese prebivališta oštećenog Nešovića i osumnjičenog Milić kao i kamera lokala “Coffee Dream”, zatim na osnovu baznih stanica i veštačenja telefona pripadnika obezbeđenja osumnjičenog i baznih stanica osumnjičenog, kao i analize iskaza ispitanih svedoka, odbrane osumnjičenog i drugih dokaza, nesporno i nedvosmisleno se utvrđuje da on nije bio, niti je mogao biti na mestu događaja, odnosno
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