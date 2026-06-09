Vremenska prognoza za 9. mart: Počinju vrućine, danas više od 30 stepeni širom Srbije

Mondo pre 43 minuta  |  Aleksandar Blagić
Vremenska prognoza za 9. mart: Počinju vrućine, danas više od 30 stepeni širom Srbije

Prema vremenskoj prognozi za utorak 9. jun 2026. godine, biće oblačno rano ujutru, sa najnižom jutarnjom temperaturom od 13 do 19 stepeni uz lokalne pljuskove sa grmljavinom.

Maksimalna dnevna od 22 do 32 stepena. Duvaće slabiji vetar u pojedinim delovima zemlje. U toku noći slabiji vetar u Banatu. U Vojvodini će, prema vremenskoj prognozi, biti oblaka ujutru, uz dnevnu temperaturu do 30 stepeni. Jutarnja će biti oko 12 stepeni uz moguće slabije pljuskove sa grmljavinom. Prema vremenskoj prognozi za sredu 10. jun, biće pretežno oblačno, u Vojvodini povratak slabijih padavina. Najniža temperatura od 13 do 17 stepeni, a najviša od 22 do
Otvori na mondo.rs

Pročitajte još

Tornado uništio skakalište na Karađorđu, Đurić pobegao na vreme

Tornado uništio skakalište na Karađorđu, Đurić pobegao na vreme

Sport klub pre 10 sati
Put Vojvodine u Ligi Evrope: Potencijalni rivali, datumi mečeva...

Put Vojvodine u Ligi Evrope: Potencijalni rivali, datumi mečeva...

Radio 021 pre 10 sati
Vremenska prognoza 9. jun 2026.

Vremenska prognoza 9. jun 2026.

RTS pre 10 sati
Crveno-beli bez premca: Atletičarke i atletičari Crvene zvezde osvojili Kup Srbije u Kraljevu

Crveno-beli bez premca: Atletičarke i atletičari Crvene zvezde osvojili Kup Srbije u Kraljevu

Večernje novosti pre 10 sati
Mali "tornado" se poigrao na stadionu "Karađorđe" - razbacao strunjače ko kutije šibica

Mali "tornado" se poigrao na stadionu "Karađorđe" - razbacao strunjače ko kutije šibica

RTV pre 11 sati
Posle titule, velike vesti za Marka Nikolića!

Posle titule, velike vesti za Marka Nikolića!

Sportske.net pre 11 sati
Tornado u Srbiji! Leteli sunđeri od 100 kg, dramatične scene kao iz filma! (video)

Tornado u Srbiji! Leteli sunđeri od 100 kg, dramatične scene kao iz filma! (video)

Kurir pre 11 sati

Ključne reči

VojvodinaBanatVremenska prognoza

Najnovije vesti »

Amerika priprema obračun sa Kinom

Amerika priprema obračun sa Kinom

Velike priče pre 23 minuta
Kako je (dvaput) preživeo Kristijan Eriksen

Kako je (dvaput) preživeo Kristijan Eriksen

Velike priče pre 4 minuta
Ko je pravi „Čarobnjak iz Kremlja“?

Ko je pravi „Čarobnjak iz Kremlja“?

Velike priče pre 23 minuta
Zašto imam „onaj osećaj u stomaku“?

Zašto imam „onaj osećaj u stomaku“?

Velike priče pre 44 minuta
(Video) "Moj dan još nije došao": Aleksandar boluje od neizlečive bolesti, ali on je vitez i to kakav! Ne da da mu MS oduzme…

(Video) "Moj dan još nije došao": Aleksandar boluje od neizlečive bolesti, ali on je vitez i to kakav! Ne da da mu MS oduzme snagu - na sebi nosi oklop od 30 kila, samo šlem ima do 7 kg!

Blic pre 9 minuta