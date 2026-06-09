Bulevar despota Stefana u Beogradu od avgusta zatvoren na dve godine zbog izgradnje tunela

Bulevar despota Stefana u Beogradu biće zatvoren dve godine zbog izgradnje velikog drumskog tunela, dok u Beograd istovremeno stižu i moćne metro krtice, objavio je nezavisni lokalni informativni portal palilula.info.

Zatvaranje jedne od najprometnijih ulica u gradu očekuje se u avgustu ove godine. Prva faza radiva obuhvata izgradnju novih saobraćajnica ka centru i od Pančevačkog mosta. Uz te saobraćajne izmene, kako je naveo portal, tokom leta sledi i potpisivanje ključnog komercijalnog ugovora za izgradnju centralne fabrike za preradu otpadnih voda.