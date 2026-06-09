Bulevar despota Stefana u Beogradu od avgusta zatvoren na dve godine zbog izgradnje tunela

N1 Info pre 58 minuta  |  Beta
Bulevar despota Stefana u Beogradu od avgusta zatvoren na dve godine zbog izgradnje tunela

Bulevar despota Stefana u Beogradu biće zatvoren dve godine zbog izgradnje velikog drumskog tunela, dok u Beograd istovremeno stižu i moćne metro krtice, objavio je nezavisni lokalni informativni portal palilula.info.

Zatvaranje jedne od najprometnijih ulica u gradu očekuje se u avgustu ove godine. Prva faza radiva obuhvata izgradnju novih saobraćajnica ka centru i od Pančevačkog mosta. Uz te saobraćajne izmene, kako je naveo portal, tokom leta sledi i potpisivanje ključnog komercijalnog ugovora za izgradnju centralne fabrike za preradu otpadnih voda.
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Bulevar despota Stefana u Beogradu biće od avgusta zatvoren na dve godine

Bulevar despota Stefana u Beogradu biće od avgusta zatvoren na dve godine

Forbes pre 1 sat
Bulevar despota Stefana u Beogradu biće od avgusta zatvoren na dve godine

Bulevar despota Stefana u Beogradu biće od avgusta zatvoren na dve godine

Biznis.rs pre 1 sat
Prometna saobraćajnica u Beogradu zatvara se na dve godine: radovi počinju od avgusta

Prometna saobraćajnica u Beogradu zatvara se na dve godine: radovi počinju od avgusta

Telegraf pre 3 sata
Čučković najavio: Bulevar despota Stefana zatvara se na dve godine

Čučković najavio: Bulevar despota Stefana zatvara se na dve godine

Vreme pre 4 sati
Bulevar despota Stefana biće zatvoren na dve godine

Bulevar despota Stefana biće zatvoren na dve godine

Danas pre 4 sati
Jedna od najprometnijih beogradskih ulica zatvara se na dve godine: Početak radova već u avgustu

Jedna od najprometnijih beogradskih ulica zatvara se na dve godine: Početak radova već u avgustu

NIN pre 5 sati
Zatvara se jedna od najvažnijih saobraćajnica u Beogradu: Bulevar Despota Stefana van funkcije dve godine

Zatvara se jedna od najvažnijih saobraćajnica u Beogradu: Bulevar Despota Stefana van funkcije dve godine

B92 pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Palilula

Društvo, najnovije vesti »

Stižu nove relikvije!

Stižu nove relikvije!

Danas pre 33 minuta
Kraljevo: Sutra Dan žalosti i sahrana pripadnika Vojske Srbije koji je poginuo u misiji UN u Libanu

Kraljevo: Sutra Dan žalosti i sahrana pripadnika Vojske Srbije koji je poginuo u misiji UN u Libanu

Danas pre 18 minuta
Jezero smrti u Tanzaniji: Zašto je jedno od najlepših mesta na planeti tako opasno

Jezero smrti u Tanzaniji: Zašto je jedno od najlepših mesta na planeti tako opasno

Danas pre 28 minuta
Protest ispred zgrade Vlade: „Univerziteti na raskrnici“

Protest ispred zgrade Vlade: „Univerziteti na raskrnici“

Danas pre 13 minuta
AMSS: Kamioni na granicama čekaju od sat do četiri sata da izađu iz Srbije

AMSS: Kamioni na granicama čekaju od sat do četiri sata da izađu iz Srbije

Danas pre 1 sat