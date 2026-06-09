Dva i po akušera na celo porodilište u Bačkoj Topoli: Zbog "nepredviđenih okolnosti" trudnice nema ko da porađa

U porodilištu u sklopu Doma zdravlja “Dr Janoš Hadži” u Bačkoj Topoli do polovine juna neće se obavljati porođaji, a sve trudnice upućuju se u Opštu bolnicu u Subotici.

Portal Nova.rs piše da je problem nastao zbog nedostatka kadrova, koji su već godinama deficitarni u pomenutoj ustanovi. Iz uprave ove zdravstvene ustanove su kao razlog za obustavljanje porođaja naveli "nepredviđene kadrovske okolnosti" i da je do promene rada porodilišta došlo zbog "privremene sprečenosti zaposlenih za rad". Pozivajući se na nezvanična saznanja od zaposlenih, Nova.rs piše da je osim nedostatka kadrova u ovoj ustanovi problem i loša organizacija i