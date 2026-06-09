"Mrdićevi zakoni" na delu: Tužiteljki obavezno uputstvo, policajki osumnjičenoj za mučenje - mogućnost da izbegne sud

N1 Info pre 1 sat  |  N. V. O.
"Mrdićevi zakoni" na delu: Tužiteljki obavezno uputstvo, policajki osumnjičenoj za mučenje - mogućnost da izbegne sud

Tužiteljka Prvog osnovnog javnog tužilaštva dobila je nalog za obavezno postupanje, kojim se od nje traži da donese naredbu da se policajki osumnjičenoj za zlostavljanje i mučenje studentkinje omogući da uplatom novčanog iznosa izbegne krivično gonjenje.

Iz Beogradskog centra za ljudska prava upozoravaju da institut oportuniteta, odnosno odlaganja krivičnog gonjenja, ne može da se primeni na krivična dela zlostavljanja i poručuju da će o ovome obavestiti međunarodne institucije. Prema nalogu za obavezno postupanje koji je izdao glavni tužilac Prvog osnovnog javnog tužilaštva, tužiteljka treba da donese naredbu kojom se od osumnjičene policajke zahteva da uplati minimum 400 hiljada dinara oštećenoj studentkinji ili
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