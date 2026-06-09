SPC o Pojasu Bogorodice: Episkop Jefrem odbio prilog, ukoliko je bilo ko darivao Vatopedu - posmatramo to kao izraz lične pobožnosti i blagodarnosti

N1 Info pre 3 sata  |  FoNet
SPC o Pojasu Bogorodice: Episkop Jefrem odbio prilog, ukoliko je bilo ko darivao Vatopedu - posmatramo to kao izraz lične…
Srpska pravoslavna crkva saopštila je da su tvrdnje da je dolazak Pojasa Presvete Bogorodice u Srbiju povezan sa navodnim materijalnim interesom manastira Vatopeda i igumana Jefrema neosnovane, nepravedne, suprotne istini i sramotne. "Kako je, iz dana u dan, postajalo sve očiglednije da će broj vernika koji su sa mirom u duši, molitvom u srcu i radošću na licu čekali da se poklone Časnom Pojasu Presvete Bogorodice premašiti milion duša, tako su se u javnosti
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