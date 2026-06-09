Sudar dva kamiona na autoputu ka Šimanovcima: Jedan šleper izgoreo, saobraćaj obustavljen (VIDEO)

Na autoputu u traci prema Šimanovcima dogodio se sudar dva kamiona, nakon čega je došlo do požara jednog vozila, zbog čega je obustavljen saobraćaj na tom delu puta.

Prema informacijama koje su policajci rekli N1, vozači šlepera su izvučeni i nisu pretrpeli ozbiljnije povrede. A post shared by 192.RS (@192_rs) Kako saznaje reporter N1, sudar se dogodio oko 15 časova, a na licu mesta su četiri vatrogasna vozila, kao i dva vozila saobraćajne policije. N1 Beograd N1 Beograd N1 Beograd N1 Beograd N1 Beograd N1 N1 Beograd N1 N1 N1 Beograd N1 Jedan šleper u potpunosti je izgoreo, kao i deo tereta koji je prevozio. Traka i smer ka