Sutra Dan žalosti u Kraljevu i sahrana pripadnika Vojske Srbije koji je poginuo u misiji UN u Libanu

N1 Info pre 23 minuta  |  Beta
Sutra Dan žalosti u Kraljevu i sahrana pripadnika Vojske Srbije koji je poginuo u misiji UN u Libanu

Na teritoriji Kraljeva proglašen je Dan žalosti u sredu 10. juna povodom smrti starijeg vodnika Milovana Jovanovića koji je poginuo 4. jun kao pripadnik mirovnih snaga UN u Libanu.

Komemoracija povodom smrti Milovana Jovanovića biće održana u 9.00 u kasarni u Ribnici a biće sahrana u 13.00 na groblju u naselju Kovači, piše na gradskom sajtu. Zastave Srbije i Grada na svim javnim ustanovama i institucijama sutra će biti spuštene na polovinu jarbola odnosno koplja. U obrazovnim ustanovama Dan žalosti obeležava se minutom ćutanja na prvom času nastave, a program nastave muzičkog obrazovanja prilagođava se Danu žalosti. Za vreme Dana žalosti
Otvori na rs.n1info.com

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