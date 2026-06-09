Sutra Dan žalosti u Kraljevu i sahrana pripadnika Vojske Srbije koji je poginuo u misiji UN u Libanu

Na teritoriji Kraljeva proglašen je Dan žalosti u sredu 10. juna povodom smrti starijeg vodnika Milovana Jovanovića koji je poginuo 4. jun kao pripadnik mirovnih snaga UN u Libanu.

Komemoracija povodom smrti Milovana Jovanovića biće održana u 9.00 u kasarni u Ribnici a biće sahrana u 13.00 na groblju u naselju Kovači, piše na gradskom sajtu. Zastave Srbije i Grada na svim javnim ustanovama i institucijama sutra će biti spuštene na polovinu jarbola odnosno koplja. U obrazovnim ustanovama Dan žalosti obeležava se minutom ćutanja na prvom času nastave, a program nastave muzičkog obrazovanja prilagođava se Danu žalosti. Za vreme Dana žalosti