Uhapšen kineski državljanin u Zrenjaninu zbog skladištenja opasnog otpada

Policija u Zrenjaninu uhapsila je kineskog državljanina H.J. (1963), zbog sumnje da je učinio krivično delo unošenje opasnih materija u Srbiju i nedozvoljeno prerađivanje, odlaganje i skladištenje opasnih materija.

Policija je u pretresu privrednog društva, u kom je osumnjičeni odgovorno lice, pronašla oko 30 tona otpadnih akumulatora, 52 tone istopljenog olova i 50 tona plastike, za koje se sumnja da je opasan otpad, a za koji osumnjičeni nema dozvolu nadležnog organa za skladištenje. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu, piše u saopštenju.