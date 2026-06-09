Uhapšen kineski državljanin u Zrenjaninu zbog skladištenja opasnog otpada

N1 Info pre 8 sati  |  Beta
Uhapšen kineski državljanin u Zrenjaninu zbog skladištenja opasnog otpada

Policija u Zrenjaninu uhapsila je kineskog državljanina H.J. (1963), zbog sumnje da je učinio krivično delo unošenje opasnih materija u Srbiju i nedozvoljeno prerađivanje, odlaganje i skladištenje opasnih materija.

Policija je u pretresu privrednog društva, u kom je osumnjičeni odgovorno lice, pronašla oko 30 tona otpadnih akumulatora, 52 tone istopljenog olova i 50 tona plastike, za koje se sumnja da je opasan otpad, a za koji osumnjičeni nema dozvolu nadležnog organa za skladištenje. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu, piše u saopštenju.
Otvori na rs.n1info.com

Pročitajte još

Policajac iz Novog Sada odavao tajne iz službe kriminalcima. Veliko hapšenje u Novom Sadu: Sumnja se da je proveravao ljude u…

Policajac iz Novog Sada odavao tajne iz službe kriminalcima. Veliko hapšenje u Novom Sadu: Sumnja se da je proveravao ljude u sistemu, pa sve govorio najtežim zločincima i kriminalnim grupama!

Blic pre 7 minuta
Kokain u daskama vredan više od 8 milijardi dolara! Pogledajte rekordnu zaplenu droge u Čileu - više od 100 tona spremali za…

Kokain u daskama vredan više od 8 milijardi dolara! Pogledajte rekordnu zaplenu droge u Čileu - više od 100 tona spremali za Evropu (video, foto)

Kurir pre 43 minuta
Tužilaštvo predložilo pritvor za dva mladića osumnjičena za pokušaj ubistva muškarca u Grockoj

Tužilaštvo predložilo pritvor za dva mladića osumnjičena za pokušaj ubistva muškarca u Grockoj

RTS pre 8 minuta
VJT traži pritvor za dvojicu iz Grocke zbog pokušaja ubistva: Udarili muškarca automobilom pa ga pretukli

VJT traži pritvor za dvojicu iz Grocke zbog pokušaja ubistva: Udarili muškarca automobilom pa ga pretukli

Newsmax Balkans pre 1 sat
Namamili ga ispred kuće, udarili kolima i pretukli: Otkriven motiv napada u Grockoj, saslušani osumnjičeni

Namamili ga ispred kuće, udarili kolima i pretukli: Otkriven motiv napada u Grockoj, saslušani osumnjičeni

Mondo pre 1 sat
Uhapšeno 12 osoba u Novom Sadu, policajac osumnjičen da je odavao podatke vođama kriminalnih grupa

Uhapšeno 12 osoba u Novom Sadu, policajac osumnjičen da je odavao podatke vođama kriminalnih grupa

RTS pre 2 sata
Više javno tužilaštvo u Beogradu: Predložen pritvor za dva mladića zbog pokušaja ubistva

Više javno tužilaštvo u Beogradu: Predložen pritvor za dva mladića zbog pokušaja ubistva

Euronews pre 2 sata

Ključne reči

ZrenjaninTužilaštvo

Hronika, najnovije vesti »

Policajac iz Novog Sada odavao tajne iz službe kriminalcima. Veliko hapšenje u Novom Sadu: Sumnja se da je proveravao ljude u…

Policajac iz Novog Sada odavao tajne iz službe kriminalcima. Veliko hapšenje u Novom Sadu: Sumnja se da je proveravao ljude u sistemu, pa sve govorio najtežim zločincima i kriminalnim grupama!

Blic pre 7 minuta
Kokain u daskama vredan više od 8 milijardi dolara! Pogledajte rekordnu zaplenu droge u Čileu - više od 100 tona spremali za…

Kokain u daskama vredan više od 8 milijardi dolara! Pogledajte rekordnu zaplenu droge u Čileu - više od 100 tona spremali za Evropu (video, foto)

Kurir pre 43 minuta
Tužilaštvo predložilo pritvor za dva mladića osumnjičena za pokušaj ubistva muškarca u Grockoj

Tužilaštvo predložilo pritvor za dva mladića osumnjičena za pokušaj ubistva muškarca u Grockoj

RTS pre 8 minuta
Performans stotinu obesnih protiv Beograđana

Performans stotinu obesnih protiv Beograđana

Politika pre 7 minuta
Oborena devojka u Zemunu: Hitno prevezena u Zemunsku bolnicu

Oborena devojka u Zemunu: Hitno prevezena u Zemunsku bolnicu

Kurir pre 1 sat