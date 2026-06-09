Uhapšen Nišlija zbog nedozvoljene prodaje duvana, oštetio budžet za 4,4 miliona dinara

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala i Policijske uprave u Nišu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su V.

R. (1973) iz Niša, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda. On se sumnjiči da je organizovao nabavku, prodaju i skladištenje rezanog duvana, navodi se u saopštenju MUP-a. U prethodnom periodu, policijski službenici u Nišu su, pregledom vozila kojim je upravljao osumnjičeni V. B., a koji je bio angažovan od strane V. R., pronašli i privremeno oduzeli 534,5 kilograma rezanog duvana, bez pratećih dozvola i