Ukrajinski predsednik razgovarao sa američkim izaslanicima Vitkofom i Kušnerom

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski imao je telefonski razgovor sa američkim izaslanicima Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom u cilju oživljavanja pregovora o pronalaženju rešenja za rat u Ukrajini. "Zahvalan sam im na spremnosti da rade što je moguće aktivnije u narednim nedeljama kako bi oživeli diplomatiju usmerenu na okončanje ruskog rata protiv Ukrajine", izjavio je Volodimir Zelenski nakon razgovora sa Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom na društvenim