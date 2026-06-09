Ukrajinski predsednik razgovarao sa američkim izaslanicima Vitkofom i Kušnerom

N1 Info pre 53 minuta  |  Beta
Ukrajinski predsednik razgovarao sa američkim izaslanicima Vitkofom i Kušnerom
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski imao je telefonski razgovor sa američkim izaslanicima Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom u cilju oživljavanja pregovora o pronalaženju rešenja za rat u Ukrajini. "Zahvalan sam im na spremnosti da rade što je moguće aktivnije u narednim nedeljama kako bi oživeli diplomatiju usmerenu na okončanje ruskog rata protiv Ukrajine", izjavio je Volodimir Zelenski nakon razgovora sa Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom na društvenim
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