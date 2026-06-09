(VIDEO) Tramp na utakmici NBA lige, izviždan tokom himne

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp glasno je izviždan u Medison Skver Gardenu, pred treću utakmicu finala NBA lige između Njujorka i San Antonija.

Skandiranje "SAD, SAD" odjekivalo je arenom za vreme intoniranja himne, ali su ti povici nekoliko trenutaka kasnije ustupili mesto zvižducima kada je Tramp prikazan na velikim ekranima u hali. Negodovanje navijača je prestalo kada je Trampa na ekranima zamenila slika američke zastave. Tramp je postao prvi aktuelni američki predsednik koji je prisustvovao finalnoj utakmici NBA lige. On je treću utakmicu finala između domaćih Njujorka i San Antonija gledao iz