Vremenska prognoza Srbije: Toplo vreme sa lokalnim pljuskovima i najavom grmljavinskog nevremena u sredu

Naslovi.ai pre 21 minuta
Vremenska prognoza Srbije: Toplo vreme sa lokalnim pljuskovima i najavom grmljavinskog nevremena u sredu

Danas toplo i pretežno sunčano, sutra u Novom Sadu i širom Srbije grmljavinsko nevreme sa padom temperature i olujnim vetrom.

Danas u Srbiji pretežno sunčano i toplo vreme sa maksimalnim temperaturama od 30 do 33 stepena, vetar slab do umeren jugoistočni. U planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije posle podne lokalni razvoj oblačnosti može doneti kratkotrajne pljuskove i grmljavinu. NIN Danas Glas Zapadne Srbije Telegraf Dnevnik Mondo RTS

U Vojvodini i ostalim delovima Srbije tokom noći očekuje se jače naoblačenje sa kišom, pljuskovima, grmljavinom i lokalnim nepogodama praćenim gradom i olujnim vetrom, naročito u sredu i četvrtak. Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenja i narandžaste meteoalarme zbog opasnih vremenskih pojava, uz najavu da će hitna upozorenja za konkretne lokacije izdavati sat do dva ranije. Beta Blic Nova Mondo Danas Radio 021

U Novom Sadu u sredu se očekuje pretežno sunčano vreme sa maksimalnom temperaturom do 33 stepena, dok će u večernjim satima uslediti naoblačenje, kiša i grmljavina sa olujnim vetrom. Radio 021

RHMZ je najavio da će grmljavinske nepogode praćene gradom i olujnim vetrom zahvatiti Srbiju 10. i 11. juna, sa lokalnim pojavama u brdsko-planinskim predelima i širim zahvatom tokom noći između srede i četvrtka. Newsmax Balkans

U narednim danima očekuje se osetno osveženje i pad temperature sa pljuskovima i grmljavinom, koji će potrajati do oko 17. juna, nakon čega će se vreme stabilizovati do kraja meseca. Meteorolozi savetuju oprez osobama sa hroničnim bolestima i izbegavanje dužeg boravka na suncu u najtoplijem delu dana. Nova Euronews Radio 021

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