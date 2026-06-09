Vremenska prognoza Srbije: Toplo vreme sa lokalnim pljuskovima i upozorenjima na grmljavinske nepogode 10. i 11. juna

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Danas i sutra toplo i pretežno sunčano vreme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, uz najave osetnog osveženja i produženog zahlađenja do sredine juna.

Danas u Srbiji pretežno sunčano i toplo vreme sa maksimalnim temperaturama od 30 do 33 stepena, vetar slab do umeren jugoistočni. U planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije posle podne lokalni razvoj oblačnosti može doneti kratkotrajne pljuskove i grmljavinu. NIN Danas Glas Zapadne Srbije Telegraf Dnevnik Mondo

U Vojvodini i ostalim delovima Srbije tokom noći očekuje se jače naoblačenje sa kišom, pljuskovima, grmljavinom i lokalnim nepogodama praćenim gradom i olujnim vetrom, naročito u sredu i četvrtak. Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenja i narandžaste meteoalarme zbog opasnih vremenskih pojava, uz najavu da će hitna upozorenja za konkretne lokacije izdavati sat do dva ranije. Beta Blic Nova Mondo Danas

RHMZ je najavio da će grmljavinske nepogode praćene gradom i olujnim vetrom zahvatiti Srbiju 10. i 11. juna, sa lokalnim pojavama u brdsko-planinskim predelima i širim zahvatom tokom noći između srede i četvrtka. Newsmax Balkans

U narednim danima očekuje se osetno osveženje i pad temperature sa pljuskovima i grmljavinom, koji će potrajati do oko 17. juna, nakon čega će se vreme stabilizovati do kraja meseca. Meteorolozi savetuju oprez osobama sa hroničnim bolestima i izbegavanje dužeg boravka na suncu u najtoplijem delu dana. Nova Euronews Radio 021