Vremenska prognoza za Srbiju: Toplo i sunčano sa mogućim pljuskovima i grmljavinom u planinskim predelima

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Danas pretežno sunčano i toplo vreme sa temperaturama do 33 stepena, uz lokalne pljuskove i grmljavinu u planinskim krajevima od srede.

Danas u Srbiji pretežno sunčano i toplo vreme sa maksimalnim temperaturama od 30 do 33 stepena, vetar slab do umeren jugoistočni. U planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije posle podne lokalni razvoj oblačnosti može doneti kratkotrajne pljuskove i grmljavinu. NIN Danas Glas Zapadne Srbije

U Vojvodini i ostalim delovima Srbije tokom noći očekuje se jače naoblačenje sa kišom, pljuskovima, grmljavinom i lokalnim nepogodama praćenim gradom i olujnim vetrom, naročito u sredu i četvrtak. Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenja i narandžaste meteoalarme zbog opasnih vremenskih pojava. Beta Blic Nova

U narednim danima očekuje se pad temperature i osveženje, sa temperaturom oko 20 stepeni u petak, dok će danas i sutra biti veoma toplo i sparno. Meteorolozi savetuju oprez osobama sa hroničnim bolestima i izbegavanje dužeg boravka na suncu u najtoplijem delu dana. Nova Euronews Radio 021