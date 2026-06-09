Vremenska prognoza za Srbiju: Toplo vreme sa lokalnim pljuskovima i upozorenjima na grmljavinske nepogode

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Danas i sutra veoma toplo i sunčano vreme sa lokalnim pljuskovima u planinskim predelima i upozorenjima na grmljavinske nepogode u sredu i četvrtak.

Danas u Srbiji pretežno sunčano i toplo vreme sa maksimalnim temperaturama od 30 do 33 stepena, vetar slab do umeren jugoistočni. U planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije posle podne lokalni razvoj oblačnosti može doneti kratkotrajne pljuskove i grmljavinu. NIN Danas Glas Zapadne Srbije Telegraf

U Vojvodini i ostalim delovima Srbije tokom noći očekuje se jače naoblačenje sa kišom, pljuskovima, grmljavinom i lokalnim nepogodama praćenim gradom i olujnim vetrom, naročito u sredu i četvrtak. Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenja i narandžaste meteoalarme zbog opasnih vremenskih pojava, uz najavu da će hitna upozorenja za konkretne lokacije izdavati sat do dva ranije. Beta Blic Nova Mondo

U narednim danima očekuje se pad temperature i osveženje, sa temperaturom oko 20 stepeni u petak, dok će danas i sutra biti veoma toplo i sparno. Meteorolozi savetuju oprez osobama sa hroničnim bolestima i izbegavanje dužeg boravka na suncu u najtoplijem delu dana. Nova Euronews Radio 021