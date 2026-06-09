Cvejić (SRCE): Pitanje REM-a postalo urgentno za Evropsku uniju

Nedeljnik pre 50 minuta
Cvejić (SRCE): Pitanje REM-a postalo urgentno za Evropsku uniju

Potpredsednik stranke Srbija centar (SRCE) i bivši član Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) Slobodan Cvejić izjavio je danas da je pitanje funkcionisanja REM-a postalo jedno od važnih i hitnih pitanja za Evropsku uniju, navodeći da vlast nastoji da zadrži kontrolu nad tim regulatornim telom.

Cvejić je za list „Danas“ rekao da su opozicioni političari, nezavisni novinari, medijski stručnjaci i organizacije civilnog društva učinili transparentnom, kako je naveo, kontrolu vlasti nad REM-om i elektronskim medijima. On je ocenio da je, nakon dugog perioda neaktivnosti REM-a i prisustva propagande u provladinim medijima, pitanje tog regulatornog tela postalo urgentno za evropske institucije. „Zato ne čudi da su evropski političari ovo pominjali u Tivtu i
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