Tužilaštvo objavilo detaljnu analizu dokaza u slučaju Veselina Milića: Zašto je odbačen deo krivične prijave

Više javno tužilaštvo u Beogradu objavilo je detaljnu analizu dokaza u predmetu protiv Veselina M, navodeći da video-snimci, bazne stanice, veštačenja i iskazi svedoka ne potvrđuju sumnje da je počinio krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela.

Kako se navodi u saopštenju VJT, povodom velikog interesovanja javnosti koje je usledilo nakon saopštenja o odbacivanju dela krivične prijave protiv Veselina M. za krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela, Više javno tužilaštvo u Beogradu objavilo je kompletnu analizu dokaza prikupljenih tokom dosadašnje istrage. Tužilaštvo je istovremeno izrazilo nezadovoljstvo komentarima koji su se pojavili u javnosti, ocenjujući da su pojedine reakcije