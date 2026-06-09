Zapalila se dva šlepera nakon sudara na auto-putu kod Šimanovaca

Newsmax Balkans pre 30 minuta  |  Newsmax Balkans
Zapalila se dva šlepera nakon sudara na auto-putu kod Šimanovaca

Na auto-putu između Šimanovaca i Pećinaca oko 15.40 časova došlo je do sudara dva šlepera, nakon čega su se oba vozila zapalila, potvrđeno je za portal Newsmax Balkans u Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije.

Na mestu nezgode intervenišu vatrogasne ekipe koje gase požar na teretnim vozilima. Saobraćaj na ovoj deonici auto-puta obustavljen je u smeru od Šimanovaca ka Pećincima. Zasad nema zvaničnih informacija o tome da li je neko od učesnika povređen.
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