Jedna od najprometnijih beogradskih ulica zatvara se na dve godine: Početak radova već u avgustu

NIN pre 4 sati  |  Beta
Jedna od najprometnijih beogradskih ulica zatvara se na dve godine: Početak radova već u avgustu

Bulevar despota Stefana u Beogradu biće zatvoren dve godine zbog izgradnje velikog drumskog tunela, dok u Beograd istovremeno stižu i moćne metro krtice, objavio je portal opštine Palilula, palilula.info.

Zatvaranje jedne od najprometnijih ulica u gradu očekuje se u avgustu ove godine. Prva faza radova obuhvata izgradnju novih saobraćajnica ka centru i od Pančevačkog mosta. Uz te saobraćajne izmene, kako je naveo portal, tokom leta sledi i potpisivanje ključnog komercijalnog ugovora za izgradnju centralne fabrike za preradu otpadnih voda.
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