Tramp izviždan na NBA finalu u Njujorku, navijači satima čekali zbog bezbednosnih mera

NIN pre 47 minuta  |  Tanjug
Tramp izviždan na NBA finalu u Njujorku, navijači satima čekali zbog bezbednosnih mera

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izviždan je tokom prisustva trećoj utakmici NBA finala u Njujorku, jer su navijači satima satima čekali u dugim redovima ispred Medison skver gardena zbog pojačanih bezbednosnih mera uvedenih povodom predsednikove posete.

Tramp je prvi američki predsednik koji je uživo gledao finale NBA lige, preneo je BBC. On je pratio utakmicu između Njujork Niksa i San Antonio Sparsa, a događaju su prisustvovale i brojne poznate ličnosti i zvaničnici njegove administracije. Zbog dolaska Donalda Trampa na finale NBA-a sprovedene su opsežne bezbednosne mere, uključujući zatvaranje ulica oko dvorane, raspoređivanje hiljada policajaca i pripadnika Tajne službe, kao i postavljanje metalnih barijera po
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