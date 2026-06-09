Novi protest radnika GSP-a u četvrtak: Obraćanja Macutu i Malom zbog spornih konkursa

Radnici Gradskog saobraćajnog preduzeća, članovi sindikata i udruženja građana će u četvrtak ispred Vlade Srbije održati protest zaposlenih u 11.30 časova, a zatim se uputiti do Vlade kako bi predali svoje zahteve u vezi sa linijma GSP-a i spornim konkursima za javno – privatna partnerstva.

Nakon što su Sekretarijat za javni prevoz grada Beograda i gradonačelnik Aleksandar Šapić potpuno ingnorisali prethodno uručene zahteve radnika, sindikata i udruženja građana, oni su doneli odluku da preusmere zahteve zahteve na najviše državne organe – Vladu Srbije. Okupljanje radnika i građana biće na Trgu Nikole Pašića (kod fontane) u 11.30 časova odakle će krenuti protestna šetnja rutom: Trg Nikole Pašića – Kneza Miloša – raskrsnica sa ulicom kralja Milana –