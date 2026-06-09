Danas sunčano i veoma toplo, od četvrtka osveženje i pad temperature

Nova pre 5 sati
Danas sunčano i veoma toplo, od četvrtka osveženje i pad temperature

U Srbiji će danas preovladavati sunčano i toplo vreme uz malu do umerenu oblačnost i sparne uslove. Posle podne se u planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije, uz lokalni razvoj oblačnosti, ponegde očekuju kratkotrajna kiša ili pljusak.

Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar. Najniža temperatura kretaće se od 12 do 19 stepeni, dok će najviša dnevna biti od 30 do 33 stepena Celzijusa. Prema prognozi, do kraja sedmice očekuje se promenljivo vreme. U sredu će se zadržati veoma toplo vreme sa maksimalnim temperaturama od 30 do 33 stepena, dok će od četvrtka uslediti postepen pad temperature, najpre na severu i zapadu zemlje, gde će biti svežije za šest do osam stepeni u odnosu na sredu. U petak će
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