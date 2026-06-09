Može li Evropa da uradi ono što Amerika nije: Da dovede Putina za pregovarački sto

Posle više od četiri godine rata u Ukrajini, evropski lideri ponovo pokušavaju da pokrenu mirovnu inicijativu i privole ruskog predsednika Vladimira Putina na direktne pregovore sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim.

Međutim, iako Berlin, Pariz i London sve otvorenije podržavaju takav susret, Kremlj za sada ne pokazuje spremnost da odustane od svojih ratnih ciljeva. Na sastanku održanom u Londonu nemački kancelar Fridrih Merc, francuski predsednik Emanuel Makron, britanski premijer Kir Starmer i ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pozvali su Rusiju na hitan prekid vatre i početak pregovora. Kako prenosi Dojče vele, evropski lideri i Kijev usaglasili su pet ključnih