Može li Evropa da uradi ono što Amerika nije: Da dovede Putina za pregovarački sto

Nova pre 5 sati
Može li Evropa da uradi ono što Amerika nije: Da dovede Putina za pregovarački sto

Posle više od četiri godine rata u Ukrajini, evropski lideri ponovo pokušavaju da pokrenu mirovnu inicijativu i privole ruskog predsednika Vladimira Putina na direktne pregovore sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim.

Međutim, iako Berlin, Pariz i London sve otvorenije podržavaju takav susret, Kremlj za sada ne pokazuje spremnost da odustane od svojih ratnih ciljeva. Na sastanku održanom u Londonu nemački kancelar Fridrih Merc, francuski predsednik Emanuel Makron, britanski premijer Kir Starmer i ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pozvali su Rusiju na hitan prekid vatre i početak pregovora. Kako prenosi Dojče vele, evropski lideri i Kijev usaglasili su pet ključnih
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