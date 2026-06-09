"Na plaži je bilo još ljudi, a prvi je do njih je doplivao naš komšija": Otkriveni detalji utapanja dvojice dečaka u Velikoj Moravi

Meštani Stalaća kod Kruševca, gde su u nedelju oko 17 časova u Velikoj Moravi utopila dva dečaka, kažu da ne pamte ovakvu tragediju.

Kako dodaju, svi su duboko potreseni smrću dvoje dece, a jedan meštanin je za beogradske medije rekao da se sve desilo naočigled brojnih kupača, koji su se u tom momentu nalazili na plaži ispod Starog železničkog mosta. Vojkan Đorđević, blizak prijatelj oca jednog od nastradalih dečaka, kaže da je on osoba koja je poslednja videla tinejdžere žive. "Dečaci su me zamolili da im napravim štapove za pecanje, ali nažalost nisam imao vremena jer sam žurio poslom. Samo