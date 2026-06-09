"Oduka o izbornim koalicijama biće doneta na vreme, u interesu antirežimskog bloka"

Predsednik Narodnog pokreta Srbije (NPS) Miroslav Aleksić izjavio je, govoreći o potencijalnoj koaliciji proevropskih stranaka za predstojeće parlamentarne izbore, da će njegova stranka uzeti aktivno učešće na tim izborima, ali da će odluka o formatu izbornih koalicija biti doneta "na vreme, u najboljem interesu antirežimskog bloka".

"Kada je reč o NPS, mi smo u prethodnom periodu inicirali više sastanaka gde se okupio široki front opozicionih stranaka, i naravno da svakako nastavljamo da sarađujemo i koordinišemo aktivnosti sa svima koji su protiv ovog režima, ali o konkretnom formatu izbornih koalicija odluku ćemo doneti na vreme, u najboljem interesu antirežimskog bloka", rekao je Aleksić za današnje izdanje lista Danas. Dodao je da ostaje stav koji je zauzeo Glavni odbor NPS-a da će uzeti