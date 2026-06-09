RHMZ najavio zahlađenje: Ovog dana će temperatura pasti za preko 10 stepeni

Nova pre 13 minuta
RHMZ najavio zahlađenje: Ovog dana će temperatura pasti za preko 10 stepeni

Danas i sutra jako toplo i sparno, u četvrtak zahlađenje, a u petak "samo" oko 20 stepeni.

Danas pretežno sunčano i toplo, uz malu i umerenu oblačnost i sparno. Posle podne u planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije, uz lokalni razvoj oblačnosti, tek ponegde se očekuje kratkotrajna kiša ili plјusak. Vetar slab i umeren jugoistočni. Najviša dnevna temperatura od 30 do 33 °C, najavio je Republički hidrometeorološki zavod, a najavio i skoro osveženje. Naime, i sutra će biti veoma toplo i sparno, uz najvišu dnevnu temperaturu od 30 do 33 °C, dok nas u
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Danas pretežno sunčano i toplo

Danas pretežno sunčano i toplo

Danas pre 3 minuta
Vrelo vreme danas, od sutra stižu pljuskovi i osveženje

Vrelo vreme danas, od sutra stižu pljuskovi i osveženje

Glas Zaječara pre 28 minuta
Kakvo nas vreme očekuje danas u Srbji

Kakvo nas vreme očekuje danas u Srbji

NIN pre 23 minuta
Danas sunčano i toplo, najviša dnevna do 33 stepena

Danas sunčano i toplo, najviša dnevna do 33 stepena

Glas Zapadne Srbije pre 13 minuta
Pravi letnji dani sa temperaturom iznad 30℃: Evo kada stiže zahlađenje

Pravi letnji dani sa temperaturom iznad 30℃: Evo kada stiže zahlađenje

Euronews pre 1 sat
I danas vrelo u Novom Sadu

I danas vrelo u Novom Sadu

Radio 021 pre 1 sat
I danas veoma toplo, temperatura do 32 stepena

I danas veoma toplo, temperatura do 32 stepena

Ozon pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

RHMZ

Regioni, najnovije vesti »

Hitnoj u Kragujevcu u ponedeljak se javljali pacijenti sa povredama

Hitnoj u Kragujevcu u ponedeljak se javljali pacijenti sa povredama

Glas Šumadije pre 33 minuta
Danas pretežno sunčano i toplo

Danas pretežno sunčano i toplo

Danas pre 3 minuta
Sedam beba rođeno u leskovačkoj bolnici

Sedam beba rođeno u leskovačkoj bolnici

Jug press pre 8 minuta
Bujanovačke su i vaš portal. Budi deo naše zajednice

Bujanovačke su i vaš portal. Budi deo naše zajednice

Bujanovačke pre 33 minuta
Vrelo vreme danas, od sutra stižu pljuskovi i osveženje

Vrelo vreme danas, od sutra stižu pljuskovi i osveženje

Glas Zaječara pre 28 minuta