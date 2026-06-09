RHMZ najavio zahlađenje: Ovog dana će temperatura pasti za preko 10 stepeni

Danas i sutra jako toplo i sparno, u četvrtak zahlađenje, a u petak "samo" oko 20 stepeni.

Danas pretežno sunčano i toplo, uz malu i umerenu oblačnost i sparno. Posle podne u planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije, uz lokalni razvoj oblačnosti, tek ponegde se očekuje kratkotrajna kiša ili plјusak. Vetar slab i umeren jugoistočni. Najviša dnevna temperatura od 30 do 33 °C, najavio je Republički hidrometeorološki zavod, a najavio i skoro osveženje. Naime, i sutra će biti veoma toplo i sparno, uz najvišu dnevnu temperaturu od 30 do 33 °C, dok nas u